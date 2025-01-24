Манчестер Юнайтед заинтересовался игроком Челси, который хочет уйти из клуба

Манчестер Юнайтед добавил Кристофера Нкунку в список интересов, утверждает ESPN.

Издание утверждает, что манкунианцы попросили держать их в курсе ситуации с французским нападающим.

Напомним, что Нкунку хочет покинуть Челси, сейчас им активно интересуется только Бавария, которая может попробовать выкупить его в январе.

Однако переговоры между английским и немецким клубами продвигаются очень тяжело. При этом сам Кристофер был бы рад вернутся в Бундеслигу.

Манчестер Юнайтед же, если все же продаст Алехандро Гарначо, сможет позволить себе трансфер француза, если тот согласится на переход.

Ранее также сообщалось, что Брентфорд подписал звезду молодежного Евро.

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