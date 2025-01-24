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На Зинченко претендует еще один европейский топ-клуб

Атлетико также заинтересован в украинце.
Вчера, 20:35
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Мадридский Атлетико вступил в гонку за Александром Зинченко, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, испанский клуб готовит предложение в размере 20 млн евро + бонусы за украинского защитника.

Напомним, ранее также сообщалось, игрок сборной Украины входит в сферу интересов дортмундской Боруссии.

Арсенал будет только рад продать защитника, потому будет готов рассмотреть любые входящие предложения. Также не исключены варианты с арендой игрока.

Ранее также сообщалось, что английский клуб нацелился на игрока сборной Украины.

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