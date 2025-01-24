ПСЖ сохраняет интерес к звезде Реала

ПСЖ все еще не отказался от идеи подписать звезду Реала Родриго, утверждает Абделла Бульма.

Напомним, прошлым летом ходили активные слухи, что ПСЖ выкупит Родриго, который недоволен своим вторым планом после прихода Мбаппе.

Однако бразилец остался в Реале и в целом непохоже, чтобы он хотел покинуть клуб.

При этом ПСЖ продолжит внимательно следит за успехами бразильца, руководство клуба готово сделать шаг как только поймет, что трансфер возможен.

Инсайдер предполагает, что такое пространство может появиться следующим летом. Отметим, что Трансфермаркт оценивает Родриго Гоэса в 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона прописала новые отступные в контракте Араухо.

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