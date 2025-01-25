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Клуб Ла Лиги объявил об аренде Антони в кинематографическом стиле

Бразилец будет играть за Реал Бетис.
Сегодня, 19:59
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Испанский Бетис усилил линию атаки арендной сделкой.

Как сообщает пресс-служба клуба, «бетикос» подписали вингера Манчестер Юнайтед Антони. Соглашение действительно до конца сезона-2024/25.

Бразильца представили в кинематографическом стиле с отсылкой на ряд известных фильмов.

Дебютировать за Бетис Антони сможет в матче Атлетика уже 2 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попытается подписать датского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони Ла Лига

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