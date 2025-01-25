Ман Сити достаточно уверенно победил Челси несмотря на ошибку своего новичка
Манкунианцы одолели лондонцев хоть и рано пропустили.
В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Челси.
Уже на 4-ой минуте матча «горожане» пропустили быстрый гол. Из-за ошибки новичка команды Абдукодира Хусанова сумел отличиться Нони Мадуэке.
Однако, еще до перерыва коллектив Пепа Гвардиолы сумел восстановить паритет. На 42-ой минуте мяч на свой счет записал Йошко Гвардиол.
Во втором тайме уже забивали только гости. Сперва Холанд вывел свою команду вперед после ассиста Эдерсона и глупой ошибки Роберта Санчеза, а в концовке забил еще и Фил Фоден.
Манчестер Сити - Челси 3:1
Голы: Гвардиол, 42, Холанд, 68, Фоден, 87
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