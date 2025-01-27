Немецкий клуб нацелился на хавбека Манчестер Сити
Гвардиола не хочет отпускать Джеймса Макати.
Полузащитник Манчестер Сити Джеймс Макати интересен Байеру, пишет Фабрицио Романо.
Немецкий клуб уже отослал "горожанам" официальное предложение об аренде 22-летнего футболиста, но получил отказ.
Гвардиола видит у Макати большой потенциал и не хочет отпускать его из клуба. В свою очередь Алонсо также очень ценит игрока.
В Байере Макати должен был бы заменить травмированного Мартина Терье. Однако, учитывая проблема Сити, Гвардиола вряд ли даст разрешение отпустить игрока.
В текущем сезоне у Макати шесть матчей и один забитый гол.
Ранее также Гвардиола поддержал своего нового защитника.
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