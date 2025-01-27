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Немецкий клуб нацелился на хавбека Манчестер Сити

Гвардиола не хочет отпускать Джеймса Макати.
Сегодня, 12:50
Джеймс Макати / Getty Images
Джеймс Макати / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Джеймс Макати интересен Байеру, пишет Фабрицио Романо.

Немецкий клуб уже отослал "горожанам" официальное предложение об аренде 22-летнего футболиста, но получил отказ.

Гвардиола видит у Макати большой потенциал и не хочет отпускать его из клуба. В свою очередь Алонсо также очень ценит игрока.

В Байере Макати должен был бы заменить травмированного Мартина Терье. Однако, учитывая проблема Сити, Гвардиола вряд ли даст разрешение отпустить игрока.

В текущем сезоне у Макати шесть матчей и один забитый гол.

Ранее также Гвардиола поддержал своего нового защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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