Манчестер Сити отдал своего новичка в аренду французскому клубу

Английский Манчестер Сити отдал своего новичка в аренду.

Как сообщила пресс-служба "горожан", 18-летний Джума Ба перебрался в Ланс. Во французском клубе игрок проведет остаток сезона.

Джума перешел в Манчестер Сити этой зимой из Реала Вальядолида, за основу которого центрбек успел провести только 10 матчей.

Примечательно, что до того Ман Сити также подписали центрбека Абдукодира Хусанова, выступавшего ранее как раз за Ланс, где сейчас будет играть сьерра-леонец Ба.

Напомним, ранее Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова.

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