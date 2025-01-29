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Клуб АПЛ ведет переговоры по трансферу хавбека Динамо

Вулверхэмптон нацелился на Владимира Бражко.
Сегодня, 14:32
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Вулверхэмптон провел переговоры с Динамо по Владимиру Бражко, пишет talksport.

По информации издания, "волки" намерены провернуть трансфер украинского полузащитника уже в ближайшие дни.

Ранее уже сообщалось об интересе к Бражко со стороны европейских клубов, и в частности английских, однако переговоры начал лишь Вулверхэмптон.

В текущемс сезоне Владимир Бражко провел 25 матчей, в которых отличился четрьмя голами и тремя ассистами. Трансфермарцт оценивает игрока в 9 млн евро.

Ранее также сообщалось, что украинский талант переехал в МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Владимир Бражко

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