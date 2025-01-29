Клуб АПЛ ведет переговоры по трансферу хавбека Динамо
Вулверхэмптон нацелился на Владимира Бражко.
Вулверхэмптон провел переговоры с Динамо по Владимиру Бражко, пишет talksport.
По информации издания, "волки" намерены провернуть трансфер украинского полузащитника уже в ближайшие дни.
Ранее уже сообщалось об интересе к Бражко со стороны европейских клубов, и в частности английских, однако переговоры начал лишь Вулверхэмптон.
В текущемс сезоне Владимир Бражко провел 25 матчей, в которых отличился четрьмя голами и тремя ассистами. Трансфермарцт оценивает игрока в 9 млн евро.
Ранее также сообщалось, что украинский талант переехал в МЛС.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!