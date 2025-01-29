Астон Вилла нацелилась на сразу двух игроков Челси

Аксель Дисаси и Жоау Феликс могут перейти к бирмингемцам

Астон Вилла намерена осуществить сразу два достаточно громких трансфера в последние дни зимнего трансферного окна.

Как сообщает Фабрицио Романо, бирмингемцы намерены подписать дуэт из Челси, а именно Акселя Дисаси и Жоау Феликса. Однако эти трансферы будут разной степени сложности.

Переход Дисаси проще, ведь Челси готов отпустить игрока и «вилланы» уже прислали предложение платной аренды с последующим выкупом. Относительно Феликса все будет зависеть от позиции «синих», которая пока неизвестна, сам игрок хотел бы оказаться в стане коллектива Унаи Эмери.

Напомним, ранее сообщалось, что аутсайдер АПЛ может подписать лидера Динамо.

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