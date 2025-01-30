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Саудовский клуб сделал предложение звезде Реала

Родриго может стать главной звездой Аль-Хиляля.
Вчера, 22:47
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Аль-Хиляль пытается подписать нападающего Реала Родриго, утверждает Marca.

Испанское издание пишет, что мадридцы получили официальное предложение еще в понедельник.

Конкретные цифры узнать не удалось, однако речь идет точно о сумме, превышающей 100 млн евро.

То же самое касается и контракта Родриго. Аль-Хиляль надеется переманить бразильца огромной зарплатой и статусом главной звезды клуба.

Бразилец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды, а в будущем и лицом ЧМ-2034.

Ранее также сообщалось, что Ан-Нас готов дать более 100 млн за лидера клуба АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

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