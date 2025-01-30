Саудовский клуб сделал предложение звезде Реала
Родриго может стать главной звездой Аль-Хиляля.
Аль-Хиляль пытается подписать нападающего Реала Родриго, утверждает Marca.
Испанское издание пишет, что мадридцы получили официальное предложение еще в понедельник.
Конкретные цифры узнать не удалось, однако речь идет точно о сумме, превышающей 100 млн евро.
То же самое касается и контракта Родриго. Аль-Хиляль надеется переманить бразильца огромной зарплатой и статусом главной звезды клуба.
Бразилец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды, а в будущем и лицом ЧМ-2034.
Ранее также сообщалось, что Ан-Нас готов дать более 100 млн за лидера клуба АПЛ.
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