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Сын легенды Милана сменит клубную прописку

Даниэль Мальдини станет игроком Аталанты.
Сегодня, 13:59
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Полузащитник Монцы Даниэль Мальдини в ближайшее время покинет команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, Мальдини-младший станет игроком Аталанты. Сумма трансфера составит 13-14 млн евро.

50% от этих 13-14 млн получит Милан, что было заранее оговорено во время перехода Даниэля еще до Монцы.

Отметим, что атакующий хавбек является сыном Паоло Мальдини и внуком Чезаре.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан отказался продавать лидера в Ан-Насру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Даниэль Мальдини

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