Слот: Игра с Борнмутом шла не по нашему сценарию

Нидерландец считает, что его команде немного повезло.

В рамках 24-го тура АПЛ Ливерпуль достаточно просто по счету одолел Борнмут.

Однако, Арне Слот считает, что его команде повезло, ведь игра шла не по плану его команды.

"Я не считаю, что мы контролировали игру. Это хорошая команда с хорошим тренером. Я очень рад, что мы смогли сохранить ворота сухими и забить два гола. Алиссон сыграл невероятно хорошо. Он был очень важным на протяжении многих лет. Другим предстоит судить, кто является лучшим в мире и лиге".

Также голландец выделил решающий момент поединка.

"Возможно, второй гол стал решающим в этой игре. Это был не самый простой момент, но Салах реализовал его, и это показывает, насколько высокий у него уровень", - сказал Слот для SkySports.

Напомним, что по итогам этого матча Салах обогнал легенду АПЛ по голам в лиге.

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