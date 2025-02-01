Салах перегнал еще одну легенду АПЛ в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю

В рамках 24-го тура АПЛ Борнмут проиграл Ливерпулю из-за дубля Салаха.

Благодаря двум мячам Мохамед поднялся в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю соревнования. Теперь египтянин занимает 6-е место в списке.

Вингер перегнал Фрэнка Лэмпарда, который за всю карьеру забил 177 мячей в АПЛ. У Салаха их теперь 178.

Опережают 32-летнего игрока только Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (203), Гарри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

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