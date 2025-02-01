Борнмут Забарного прервал 12-матчевую серию без поражений, проиграв Ливерпулю

В рамках 24-го тура АПЛ Борнмут встретился с Ливерпулем.

В первом тайме Борнмут пытался демонстрировать контратакующую игру, однако, Ливерпуль переигрывал команду Андони Ираолы по всем статьям.

Впрочем, привело это к забитому голу лишь раз после довольно контраверсионного пенальти, который заработал Коди Гакпо, а реализовал Мохамед Салах.

Чуть позже после этого «вишням» удалась одна из немногих хороших контратак, в результате которой они забили, но Милош Керкез в момент паса на Дэвида Брукса оставался в офсайде, поэтому, мяч отменили.

Во втором тайме еще при минимальном отставании хозяева имели сумасшедший момент. После дальнего удара в стойку мяч отскочил к Джастину Клюйверту, который не сумел подстроиться под мяч и пробил мимо ворот тогда, когда Алиссон никак не помог бы своей команде.

Ливерпуль довольно быстро наказал за это соперников и уже через несколько минут Мохамед Салах элегантным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Борнмут - Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 30, 75

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