Манчестер Сити работает над следующим зимним трансфером

Манчестер Сит еще не завершил все свои дела на трансферном рынке, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, английский клуб пытается подписать хавбека Порту Нико Гонсалеса.

В контракте полузащитника прописана клаусула в 60 млн евро, однако "горожане" рассчитывают договориться за меньшую сумму.

Сити послал первое официальное предложение в размере 40 млн евро, сегодня состоялся очередной раунд переговоров между клубами и агентом игрока.

При этом клуб еще ничего не согласовал с самим игроком. "Горожанам" прежде нужно договориться с Порту, так как после предыдущих трансферов у них осталось не так много средств.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил защитника Арсенала.

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