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Манчестер Сити работает над следующим зимним трансфером

Клуб ведет переговоры о переходе Нико Гонсалеса.
Сегодня, 21:12
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Манчестер Сит еще не завершил все свои дела на трансферном рынке, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, английский клуб пытается подписать хавбека Порту Нико Гонсалеса.

В контракте полузащитника прописана клаусула в 60 млн евро, однако "горожане" рассчитывают договориться за меньшую сумму.

Сити послал первое официальное предложение в размере 40 млн евро, сегодня состоялся очередной раунд переговоров между клубами и агентом игрока.

При этом клуб еще ничего не согласовал с самим игроком. "Горожанам" прежде нужно договориться с Порту, так как после предыдущих трансферов у них осталось не так много средств.

Ранее также сообщалось, что МЮ переманил защитника Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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