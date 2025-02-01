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Реал снова потерял центрального защитника

Антонио Рюдигер не смог доиграть матч.
Вчера, 22:41
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Защитник Реала Антонио Рюдигер, вероятно, получил травму.

Мадридский клуб отправился в гости в Эспаньолу, а немецкий защитник вышел в стартовом составе.

Однако уже на 15-й минуте Рюдигер почувствовал дискомфорт и попросил замену.

Карло Анчелотти сразу выпустил вместо немца Рауля Асенсио. Покидая поле Рюдигер держался за заднюю поверхность бедра.

Ранее также Симеоне установил новый рекорд Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Рюдигер

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