Дубль Матета помог Кристал Пэлас уверенно обыграть Манчестер Юнайтед

Манкунианцы потеряли не только очки, но и лучшего игрока последних матчей.

В воскресенье, 2 февраля, Манчестер Юнайтед принимал дома Кристал Пэлас.

За все первые 45 минут команды обменялись по моменту, а все остальное время провели в борьбе с небольшим преимуществом хозяев.

Во втором тайме МЮ традиционно прибавил, Дину Хендерсону удалось совершить два отличных сейва, а вот Андре Онана не смог спасти свою команду от гола Матета на 64-й минуте.

На 77-й минуте игра была остановлена на довольно продолжительный срок. Лисандро Мартинес неудачно упал и, похоже, повредил связки колена. Поле аргентинец покинул в слезах на носилках.

А вскоре "орлы" нашли идеальную возможность для контратаки, в результате которой Жан-Филипп Матета оформил дубль и окончательно разибл надежды МЮ на позитивный результат.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 24-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2

Голы: Матета, 64, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 2.61

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 18 - 11

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 11 - 0

Фолы: 12 - 13

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