Боруссия Дортмунд подпишет игрока европейской сборной - он играет на позиции Зинченко

Боруссия Дортмунд нашла альтернативы Ренату Вейге и Александру Зинченко, которых не удастся подписать в это трансферное окно.

Как сообщает Патрик Бергер, «шмели» возьмут в аренду игрока Норшеланна и сборной Швеции Даниэля Свенссона. Трансфер будет оформлен на правах аренды с обязательным выкупом.

Швед согласовал личный контракт с немецким клубом и уже вылетел в Дортмунд для прохождения медосмотра.

Левый защитник провел в текущем сезоне 19 матчей за датский Норшеланн, оформив два ассиста. Также осенью прошлого года он дебютировал за сборную Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ подписал защитника сборной Дании.

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