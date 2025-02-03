Трансферное окно в топ-чемпионатах официально закроется сегодня

Последний день для оформления трансферов у команд топ-5 чемпионатов Европы. Зимнее трансферное окно закроется в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Кроме того, понедельник станет последней возможностью обновить состав для клубов из первенств меньшего калибра. В частности, зимнее трансферное окно также закроется в Бельгии, Дании, Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Тем временем в Украине оно будет оставаться открытым до 11 марта.

Когда закрывается ТО в разных чемпионатах (время по Киеву):

19:00 Бундеслига

00:00 - Лига 1

01:00 - АПЛ, Серия A и Ла Лига

Обычно в финальный день трансферных окон клубы готовы платить больше ради экстренного усиления команд. Также завершаются длинные трансферные саги и возможны неожиданные сделки. В данный момент самым дорогим трансфером зимнего окна остается переход Хвичи Кварацхелии из итальянского Наполи во французский Пари Сен-Жермен за 70 млн евро.

Кстати, бирмингемская Астон Вилла представила Рэшфорда из МЮ.

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