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Украина "уничтожила" Германию в отборе на ЧЕ по футзалу

Подопечные Александра Косенко не оставили ни одного шанса соперникам.
Сегодня, 21:04
Украина - Германия / Getty Images
Украина - Германия / Getty Images

В рамках очередного матча отбора на Евро-2026 по футзалу Украина встретилась с Германией.

В первой 20-минутке этого поединка «желто-голубые» обеспечили себе комфортное преимущество, забив трижды.

Во второй половине коллектив Александра Косенко продолжил издевательства над соперником. В ворота Германии влетело еще 6 мячей, а соперник не смог забить ни разу.

Сейчас Украина имеет 12 из 12 возможных очков.

Ранее соперники встретились на поле Германии. Украина тоже победила, однако с большей борьбой.

Украина - Германия 9:0

Голы: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина германия

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