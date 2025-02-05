В Манчестер Юнайтед рассчитывают провести большую перестройку летом

Руководство Манчестер Юнайтед намеренно провело зимнее трансферное окно почти без покупок, пишет 90Min.

Напомним, что зимой клуб покинули Антони, Маркус Рэшфорд и Тайрелл Маласия, однако пришли лишь Патрик Доргу и Эйден Хейвен.

Болельщики клуба были разочарованы тем, что манкунианцы так и не подписали нового нападающего. Накануне закрытия окна даже была информация, что Аморим требовал от руководства входящих трансферов.

Однако в клубе решили сэкономить деньги, чтобы летом провести очередную машстабную перестройку. Однако даже она под угрозой срыва, так как бюджет клуба будет сильно зависеть от прродаж.

Как ожидается, клуб покинут свободными агентами Кристиан Эриксен и Виктор Линделеф. Маркус Рэшфорд, Антони и Каземиро будут первыми, кого клуб попытается продать. Также МЮ может расстаться с Гарначо или Майну, так как доморощенные игроки могут принести огромную прибыль.

Ранее также сообщалось, что легенда Ливерпуля может вернуться в АПЛ.

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