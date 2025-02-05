Бразильский клуб хочет усилиться форвардом Барселоны или Аль-Ахли

Палмейрас выбирает между Роке и Фирмино.

Палмейрас намерен усилить линию атаку перед предстоящим клубным ЧМ, пишет Diario Sport.

Ключевым вариантом на позицию нападающего в клубе считают Витора Роке, принадлежащего Барселоне, но играющего сейчас за Бетис.

На текущий момент клуб может выкупить форварда за 25 млн евро, бразильцы же предлагали Барселоны 28 млн евро за 80% прав на игрока. С этим же предложением они вернутся летом.

Также летом существует вариант подписать Роберто Фирмино, чей контракт с Аль-Ахли истекает летом 2026 года.

Фирмино считается более предпочтительным вариантом из-за цены, однако Роке рассматривается Палмейрасом, как игрок с большим потенциалом. К тому же клуб уже некоторое время общается с окружением футболиста.

Ранее также сообщалось, что Челси пытался подписать лидера Ноттингема.

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