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Байер - Кельн 3:2: обзор матча и результат игры 05.02.2025

Лидер второй Бундеслиги создал проблемы леверкузенцам, но те одержали волевую победу.
Сегодня, 00:59
Байер обыграл Кельн / Getty Images
Байер обыграл Кельн / Getty Images

В среду, 5 февраля, Байер принимал на своем поле Кельн в рамках четвертьфинала Кубка Германии.

Лидирующие на данный момент во второй Бундеслиге "козлы" оказали сопротивление "фармацевтам", но тем удалось отыграть два мяча и вырвать победу со счетом 3:2.

Кельн сумел открыть счет в противостоянии в компенсированное к первому тайму время усилиями Дамиона Даунса, а после перерыва на 54-й минуте благодаря результативному удару Линтона Майны удвоил преимущество.

Источник: Getty Images

Вскоре Патрику Шику удалось отыграть один мяч, а на 90+6 минуте чешский нападающий спас леверкузенцев от поражения, оформив дубль, и перевел игру в дополнительное время.

Решающий гол в поединке, который вывел Байер в полуфинал, в первом экстра-тайме на свой счет записал Виктор Бонифейс. На 112-й минуте Кельну удалось еще раз поразить ворота соперника, но забитый мяч был отменен из-за офсайда.

Источник: Getty Images

Статистика матча Байер - Кельн 1/4 финала Кубка Германии

Байер - Кельн 3:2 д.в.

Голы: Шик, 61, 90+6, Бонифейс, 98 - Даунс, 45+10, Майна, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.37 - 0.58
Владение мячом: 79% - 21%
Удары: 23 - 5
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 9 - 1
Фолы: 9 - 17

Байер: Коварж - Тапсоба (Инкапье, 46), Та, Мукиеле (Алейш Гарсия, 86) - Гримальдо (Эрмосо, 100), Паласиос (Бонифейс, 76), Джака, Фримпонг - Вирц, Буэндиа (Телла, 60)

Кельн: Швебе - Хайнц, Шмид, Хюберс - Финкгрефе (Пакярада, 72), Мартель, Хусейнбашич (Олесен, 73), Тильманн (Газибегович, 93) - Любичич - Майна (Рондич, 80), Даунс (Тиггес, 65).

Предупреждения: Джака, Вирц, Гарсия - Хайнтц, Хюберс, Тильманн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кельн байер Кубок Германии

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