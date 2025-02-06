Бущан одержал первую победу за Аш-Шабаб - соперник не забил пенальти

В рамках 19 тура чемпионата Саудовской Аравии Аш-Шабаб Георгия Бущана встретился с Аль-Халиджем.

Команда украинца открыла счет на 25-ой минуте, а на 40-ой минуте в ворота Аш-Шабаба назначили пенальти.

Георгий Бущан справился с ударом с 11-метровой отметки. однако в компенсированное к первому тайму время Аль-Халидж все же сравнял.

Во втором тайме Аш-Шабаб спокойно справился с соперником, забив 4 мяча.

Аш-Шабаб - Аль-Халидж 5:1

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