В новом контракте форварда, которым интересуются Арсенал и Челси, появился пункт об отступных

Нападающий Вулверхэмптона Матеус Кунья может сменить клуб предстоящим летом, пишет Daily Mail.

Бразилец входит в число интересов Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Ноттингема. Также зимой писали об интересе к форварду со стороны Манчестер Юнайтед.

Однако Вулвз отказались продавать Кунья в январе, более того, нападающий подписал с клубом новый контракт.

Как пишет издание, "волки" включили в контракт Куньи пункт об отступных. Уже летом любой клуб сможет выкупить нападающего за 62,5 млн фунтов.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 24 матча, в которых отличился одиннадцатью голами и четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает бразильца в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что январское трансферное окно стало рекордным по многим показателям.

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