В новом контракте форварда, которым интересуются Арсенал и Челси, появился пункт об отступных
Нападающий Вулверхэмптона Матеус Кунья может сменить клуб предстоящим летом, пишет Daily Mail.
Бразилец входит в число интересов Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Ноттингема. Также зимой писали об интересе к форварду со стороны Манчестер Юнайтед.
Однако Вулвз отказались продавать Кунья в январе, более того, нападающий подписал с клубом новый контракт.
Как пишет издание, "волки" включили в контракт Куньи пункт об отступных. Уже летом любой клуб сможет выкупить нападающего за 62,5 млн фунтов.
В текущем сезоне Матеус Кунья провел 24 матча, в которых отличился одиннадцатью голами и четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает бразильца в 50 млн евро.
Ранее также сообщалось, что январское трансферное окно стало рекордным по многим показателям.
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