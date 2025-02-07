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ПСЖ объявил о продлении контракта с Энрике и рядом звезд клуба

Парижане подписали соглашения с ключевыми игроками.
Вчера, 23:00
psg.fr
psg.fr

ПСЖ объявил о массовом продлении контрактов в клубе.

Это случилось перед матчем Лиги 1 с Монако. В первую очередь, парижане продлили контракт с главным тренером Луисом Энрике.

Работу испанца высоко ценят, а потому он продолжит руководить командой до 2027 года.

Также новые контракты подписали Витинья, Ашраф Хакими и и Нуну Мендеш. Все трое останутся в клубе до 2029 года.

Ранее также сообщалось, что Реал начал переговоры по новому контракту Винисиуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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