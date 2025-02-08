Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 08.02.2025

В субботу, 8 февраля, Манчестер Сити встречался на выезде с Лейтон Ориент в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, уступая после первого тайма в один мяч, сумели справиться с представителем третьего английского дивизиона, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Хозяевам поля удалось повести в противостоянии на 16-й минуте благодаря невероятному голу. Джейми Донли нанес удар практически с цента поля, после чего мяч угодил в перекладину, отскочил от голкипера и оказался в сетке. Взятие ворот записали как автогол вратаря "горожан" Штефана Ортеги.

Источник: Getty Images

Тем не менее во второй половине встречи Манчестер Сити сумел исправить ситуацию и добыть положительный для себя результат благодаря игрокам, которые вышли на замены. Сначала зимний новичок "горожан" Абдукодир Хусанов отличился дебютным голом за команду, удачно подставив голову в центре штрафной и переправив мяч в ворота. А после Кевин Де Брюйне, получив заброс от Джека Грилиша, выбежал на голкипера и успешно его переиграл.

Источник: Getty Images

Статистика матча Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1/16 финала Кубка Англии

Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2

Голы: Ортега, 16 (аг) - Хусанов, 56, Де Брюйне, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 3.58

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 13 - 24

Удары в створ: 3 - 10

Угловые: 2 - 10

Фолы: 10 - 5

Лейтон Ориент: Кили - Джеймс, Симпсон, Хэпп, Керри - Галрейт (Обьеро, 86), Браун (Болл, 85) - Перкинс (Купер, 65), Донли (Аджей, 85), Джейесми (Пратли, 54) - Келман.

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Рейс (Хусанов, 46), Диаш (Стоунз, 46), О'Райли (Де Брюйне, 72) - Гонсалес (Силва, 22), Гюндоган - Савиньо, Макети (Фоден, 72), Грилиш - Мармуш.

Предупреждения: Купер, Обьеро - Макети.

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