Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии

В субботу, 8 февраля, Лейтон Ориент и Манчестер Сити встретились в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Представителю третьего английского дивизиона удалось поразить ворота более именитого соперника уже на 16-й минуте противостояния, забив невероятный мяч с дальней дистанции.

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Игрок Лейтон Ориент Джейми Донли нанес удар практически с центра поля - мяч угодил в перекладину, затем отлетел в голкипера "горожан" Штефана Ортегу и от него оказался в сетке ворот. Забитый мяч соответственно записали как автогол вратаря.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити снова подаст иск иск против АПЛ.

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