Манчестер Сити снова подаст иск против АПЛ

Клуб оспорит правки в правилах, принятые в ноябре 2024 года.

Манчестер Сити намерен вновь подаст иск против АПЛ касательно правил сделок с ассоциированными сторонами, пишет The Times.

Напомним, что летом 2024 года "горожане" уже подавали такой же иск, и тогда независимая комиссия стала на сторону клуба. В ноябре того же года команды АПЛ проголосовали за изменения в правилах.

Тем не менее Сити остался неудовлетворен и готовит следующий иск. Клуб предупреждал лигу, если те решат внести правки до того, как комиссия предоставит свои выводы. Это должно случиться в феврале.

Однако "горожане" решили действовать на опережение и уже готовят новый иск, утверждая, что что АПЛ по-своему интерпретировала выводы суда. Клуб оспорит правки, принятые в ноябре 2024 года.

Ранее также сообщалось, что январское трансферное окно стало рекордным по многим показателям.

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