Сразу два одноклубника Трубина выбыли до конца сезона в одном матче
Александр Ба и Ману Силва получили серьезные травмы.
Матч против Морейренсе стал для Бенфики ужасным несмотря на одержанную победу.
Как сообщила пресс-служба «орлов», сразу два футболиста лиссабонцев получили травмы, которые выбили их из игры, как минимум, до конца текущего сезона. Речь идет о датчанине Александре Ба и португальце Ману Силве.
Характер травм обоих игроков одинаковый. И Ба, и Силва получили разрыв крестообразной связки колена.
Отметим, что Бенфика пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Матчи против Монако состоятся 12 и 18 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что игроки МЮ провели акцию поддержки для травмированного партнера .
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