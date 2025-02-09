Сразу два одноклубника Трубина выбыли до конца сезона в одном матче

Матч против Морейренсе стал для Бенфики ужасным несмотря на одержанную победу.

Как сообщила пресс-служба «орлов», сразу два футболиста лиссабонцев получили травмы, которые выбили их из игры, как минимум, до конца текущего сезона. Речь идет о датчанине Александре Ба и португальце Ману Силве.

Характер травм обоих игроков одинаковый. И Ба, и Силва получили разрыв крестообразной связки колена.

Отметим, что Бенфика пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Матчи против Монако состоятся 12 и 18 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки МЮ провели акцию поддержки для травмированного партнера .

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