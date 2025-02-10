"Не знаю, какими будут последствия": Тренер Эвертона рассказал о состоянии Миколенко
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес перед ближайшим матчем с Ливерпулем высказался о состоянии травмированного украинского защитника Виталия Миколенко.
Ранее украинец не смог принять участие в предыдущем поединке "ирисок" в Кубке Англии против Борнмута (0:2) из-за дискомфорта в икроножной мышце.
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"Только перед матчем утром, когда я увидел его, узнал, что Миколенко почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. У нас была возможность поменять его, и это было сравнительно легко.
Я пока не знаю, какими будут последствия, но он просто почувствовал, что мышца немного напряжена", - приводит слова тренера Liverpool.com.
В нынешнем сезоне Миколенко провел за Эвертон 23 матча во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Ранее тренер Эвертона озвучил свои требования к Миколенко.
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