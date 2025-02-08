Эвертон - Борнмут 0:2: обзор матча и результат игры 08.02.2025
В субботу, 8 февраля, Эвертон принимал на своем поле Борнмут в матче 1/16 финала Кубка Англии.
"Вишням" удалось завоевать путевку в следующий раунд турнира, обеспечив себе победный результат в первом тайме противостояния.
Читай также: Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
В середине первой половины встречи гости заработали пенальти, который успешно реализовал Антуан Семеньо, а перед перерывом Дэниел Джеббисон увеличил преимущество своей команды.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. В то же время украинский представитель Эвертона Виталий Миколенко не смог принять участие в поединке из-за дискомфорта в икроножной мышце - тренерский штаб "ирисок" не стал рисковать игроком и предоставил ему отдых.
Статистика матча Эвертон - Борнмут 1/16 финала Кубка Англии
Эвертон - Борнмут 0:2
Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43
Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 2.10
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 11 - 18
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 6 - 6
Фолы: 8 - 13
Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Янг - Гуе (Кин, 85), Гарнер (Ироэгбунам, 74) - Линдстрем (Харрисон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндиае - Бету.
Борнмут: Аррисабалага - Кук, Забарный, Хюйсен, Керкез - Адамс, Винтерберн (Клюйверт, 64) - Семеньо, Кристи (Силкотт-Даберри, 90+2), Таверньер (Уаттара, 78) - Джеббисон (Брукс, 78)
Предупреждения: Ндиае - Адамс, Керкез, Брукс, Хюйсен.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!