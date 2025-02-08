iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон - Борнмут 0:2: обзор матча и результат игры 08.02.2025

"Вишни" вышли победителями из противостояния команд украинцев.
Сегодня, 19:16
Борнмут обыграл Эвертон / Getty Images
Борнмут обыграл Эвертон / Getty Images

В субботу, 8 февраля, Эвертон принимал на своем поле Борнмут в матче 1/16 финала Кубка Англии.

"Вишням" удалось завоевать путевку в следующий раунд турнира, обеспечив себе победный результат в первом тайме противостояния.

Читай также: Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии

В середине первой половины встречи гости заработали пенальти, который успешно реализовал Антуан Семеньо, а перед перерывом Дэниел Джеббисон увеличил преимущество своей команды.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. В то же время украинский представитель Эвертона Виталий Миколенко не смог принять участие в поединке из-за дискомфорта в икроножной мышце - тренерский штаб "ирисок" не стал рисковать игроком и предоставил ему отдых.

Статистика матча Эвертон - Борнмут 1/16 финала Кубка Англии

Эвертон - Борнмут 0:2

Голы: Семеньо, 23 (пен.), Джеббисон, 43

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 2.10
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 11 - 18
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 6 - 6
Фолы: 8 - 13

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Янг - Гуе (Кин, 85), Гарнер (Ироэгбунам, 74) - Линдстрем (Харрисон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндиае - Бету.

Борнмут: Аррисабалага - Кук, Забарный, Хюйсен, Керкез - Адамс, Винтерберн (Клюйверт, 64) - Семеньо, Кристи (Силкотт-Даберри, 90+2), Таверньер (Уаттара, 78) - Джеббисон (Брукс, 78)

Предупреждения: Ндиае - Адамс, Керкез, Брукс, Хюйсен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон Кубок Англии

Статьи по теме

Миколенко пропустит матч Кубка Англии: известна причина Миколенко пропустит матч Кубка Англии: известна причина
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа21:05
Милан справился с Эмполи в противостоянии десять на десять
Европа20:59
Алонсо повторил рекорд Бундеслиги
Бокс20:46
"Худший стиль для него": Промоутер оценил шансы Чисоры против Валлина
Европа20:37
Кочергин отметился результативным действием в матче Экстракляcы
Киберспорт20:12
NaVi сыграют с россиянами Spirit в полуфинале IEM Katowice 2025: онлайн-трансляция
Бокс20:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:02
Ближайший бой Уайлдера сорвался
Украина19:51
Шахтер объявил о подписании бразильского таланта
Европа19:24
Атлетик спокойно разгромил Жирону с Цыганковым
Европа19:16
Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK