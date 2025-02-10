Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера

Специалист может вернуться в Нидерланды.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич попал в сферу интересов Фейеноорда. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Нидерландский клуб отправил в отставку Бриана Приске за несколько дней до поединка в Лиге чемпионов.

Пушич является одним из основных возможных кандидатов ему на смену. Клуб уже пообщался с 53-летним тренером.

Марино с 2021 по 2023 год был ассистентом Арне Слота в Фейеноорде, затем он возглавил Шахтер.

Фейеноорд в данный момент идет на 5-й позиции в Эредивизи, отставая от зоны Лиги чемпионов на три пункта. В то же время Приске вывел команду в плей-офф главного еврокубка, где роттердамцы встретятся с итальянским Миланом. Первый матч – 12 февраля.

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