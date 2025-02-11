Супруга Лунина вместе с сыном трогательно поздравили любимого с днем рождения

Во вторник, 11 февраля, вратарь сборной Украины Андрей Лунин празднует свое 26-летие.

Анастасия, жена украинского вратаря, поздравила мужа с днем рождения.

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Девушка опубликовала совместное фото и добавила подпись: "Для нас всегда ты номер 1. С днем рождения".

Анастасия добавила видеопоздравление их трехлетнего сына, который на английском также поздравил папу с праздником.

Ранее сообщалось, что Агуэро подписал контракт с Porsche и выступит в команде Формулы-Е.

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