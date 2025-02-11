Слот: Выиграть АПЛ сложнее всего

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот оценил сложность АПЛ.

Индерландский специалист считает, что выиграть английский чемпионат очень сложно, так как на победу претендуют много команд. А потому каждый матч может иметь решающее значение.

"Играем по 5 матчей за 15 дней уже семь месяцев. Каждый этап сезона имеет решающее значение, если выступаешь в Премьер-лиге.

В ней сложнее всего победить. Есть много команд, способных стать чемпионами, которые могут выиграть 10-15 матчей подряд. Нельзя сбавлять обороты, нельзя проводить несколько слабых игр, потому что тебя догонят. Вот что такое Премьер-лига, вот почему она такая захватывающая и в ней классно работать.

В прошлом сезоне Арсенал проиграл только два из последних 15 или 17 матчей, но Сити все равно стал чемпионом. Предстоящие пять матчей важны, но и девять последующих тоже. 23-24 игры до этого были не менее важны", - приводит слова Слота BBC.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль заинтересовался вингером из Лиги 1.

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