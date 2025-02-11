Форвард Ливерпуля был в шаге от смены клуба в январе

Нападающий Ливерпуль Дарвин Нуньес был близок к смене клуба в январское трансферное окно, пишет GiveMeSport.

Ан-Наср сумел договориться о трансфере с Ливерпулем за 75 млн евро. Также саудовцы были уверены, что сумеют переубедить самого Дарвина.

Однако в итоге трансфер все равно сорвался. Английский клуб вышел из переговоров, решив, что сможет найти замену форварду в краткие сроки.

В текущем сезоне 25-летний уругваец провел 32 матча, отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что звезда Арсенала готов к переходу в Реал.

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