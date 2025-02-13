Агенты Винисиуса были инициаторами переговоров с саудовцами

Игрок начал налаживать связи еще в 2023 году.

Вингер Реала Винисиус Жуниор уже давно рассматривает возможность перехода в саудовский чемпионат, утверждает Marca.

Издание пишет, что агенты бразильца Фред Пенья и Тиаго Фрейтас пытались достучаться до тогдашнего главы саудовской лиги Саада Аль-Лазиза еще в 2023 году.

В ходе нескольких встреч агенты убедили функционера в том, что их клиент действительно готов рассмотреть предложения с Ближнего Востока.

Текущий контракт Винисиуса с Реалом действует до 2027 года, переговоры о продлении уже начались, но игрок недоволен предложением клуба. Если саудовцы хотят заполучить нападающего уже летом, вероятно, придется установить трансферный рекорд.

Ранее также сообщалось, что Рюдигер может помочь команде в матче с Сити.

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