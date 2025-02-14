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Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым

Вингер прокомментировал победу над Гентом.
Сегодня, 00:30
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Бетиса Антони поделился мыслями о победе над Гентом в матче Лиги конференций, где он забил один мяч.

По словам бразильца, он был уверен, что аренда поможет ему стать счастливым.

«В глубине души я знал, что буду очень счастлив в Бетисе, я был в этом уверен.

Эта победа - для болельщиков, они никогда не перестают нас поддерживать», - резюмировал Антони.

В 3 матчах за «бетикос» игрок забил 2 мяча.

Напомним, ранее стало известно, что Бетис хочет оставить Антони.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони Реал Бетис

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