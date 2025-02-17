Талант Спортинга хочет снова играть под руководством Аморима

Вингер Спортинга Жеовани Кенда хочет перейти в Манчестер Юнайтед, пишет GiveMeSport.

По информации журналистов, 17-летний игрок снова хочет работать с Рубеном Аморимом, а потому готов переехать на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед также хочет подписать Кенду, однако клуб расходиться в оценке стоимости игрока со Спортингом. Португальский клуб хочет 60 млн евро, английский предлагает лишь 40.

При этом, как утверждает, манкунианцы уже ведут переговоры с самим игроком, чтобы добиться от него предварительного согласия и тем самым отпугнуть от сделки другие клубы.

В текущем сезоне Жеовани Кенда провел 32 поединка, отметившись двумя голами и семью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Члеси лидирует в гонке за форварда Ипсвича.

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