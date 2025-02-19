Ливерпуль не смог переиграть Астон Виллу в матче с голевой феерией

В рамках матча 25-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Астон Виллой.

Команды довольно долго «присматривались» друг к другу и только в конце тайма произошел обмен голами.

Открыл счет Ливерпуль. Диогу Жота перехватил пас соперника и отдал на Мо Салаха, который отправил мяч в пустые ворота.

Впоследствии ему ответил Юри Тилеманс, а к концу первого тайма Олли Уоткинс вывел хозяев вперед

Во втором тайме Ливерпуль сравнял счет усилиями Трента Александра-Арнольда, а затем Дарвин Нуньес упустил прекрасную возможность.

Морган Роджерс свою возможность не разрушил, однако, находился в офсайде, поэтому, ничейный счет сохранился после его мяча и остался таким до конца встречи.

Астон Вилла - Ливерпуль 2:2.

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