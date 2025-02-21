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Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф

Определились пары соперников в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 15:24
УЕФА
УЕФА

В городе Ньон, Швейцария, в штаб-квартире УЕФА состоялась последняя в нынешнем сезоне жеребьевка Лиги Конференций.

На церемонии были определены пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф до самого финала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Серебряная часть сетки

  • Реал Бетис – Витория
  • Ягеллония – Серкль Брюгге
  • Целье – Лугано
  • Панатинаикос – Фиорентина

Зеленая часть сетки

  • Копенгаген – Челси
  • Мольде – Легия
  • Пафос – Юргорден
  • Борец – Рапид

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

Серебряная часть сетки

  • Реал Бетис/Витория Ягелония/Серкль Брюгге
  • Целье/Лугано–Панатинаикос/Фиорентина

Зеленая часть сетки

  • Копенгаген/Челси Мольде/Легия
  • Пафос/Юргорден – Борец / Рапид

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

Серебряная часть сетки

  • Реал Бетис/Витория/Ягеллония/Серкль Брюгге–Целье/Лугано/Панатинаикос/Фиорентина

Зеленая часть сетки

  • Копенгаген/Челси/Мольде/Легия– Пафос/Юргорден/Борац/Рапид

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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