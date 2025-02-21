Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф
Определились пары соперников в 1/8 финала турнира.
В городе Ньон, Швейцария, в штаб-квартире УЕФА состоялась последняя в нынешнем сезоне жеребьевка Лиги Конференций.
На церемонии были определены пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф до самого финала.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Серебряная часть сетки
- Реал Бетис – Витория
- Ягеллония – Серкль Брюгге
- Целье – Лугано
- Панатинаикос – Фиорентина
Зеленая часть сетки
- Копенгаген – Челси
- Мольде – Легия
- Пафос – Юргорден
- Борец – Рапид
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Серебряная часть сетки
- Реал Бетис/Витория Ягелония/Серкль Брюгге
- Целье/Лугано–Панатинаикос/Фиорентина
Зеленая часть сетки
- Копенгаген/Челси Мольде/Легия
- Пафос/Юргорден – Борец / Рапид
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций
Серебряная часть сетки
- Реал Бетис/Витория/Ягеллония/Серкль Брюгге–Целье/Лугано/Панатинаикос/Фиорентина
Зеленая часть сетки
- Копенгаген/Челси/Мольде/Легия– Пафос/Юргорден/Борац/Рапид
На ISPORT также можно ознакомиться с результатами жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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