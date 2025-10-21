iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером

Эдвард Йорданеску якобы подал в отставку.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Эдвард Йорданеску / Getty Images
Эдвард Йорданеску / Getty Images

Главный тренер Легии Эдвард Йорданеску намерен уйти в отставку, сообщаю польские СМИ.

Команда проиграла три матча подряд, и тогда специалист заявил, что намерен уйти.

Якобы Йорданеску уже провел переговоры с клубом, но его отставку отказались принять. Более того, в Легии заявили, что это все это просто слухи.

Отметим, что следующим соперником Легии станет Шахтер, с которым они встретятся 23 октября в рамках Лиги конференций.

До Легии Йорданеску работал со сборной Румынии, именно под его руководством команда разбила сборную Украины на Евро-2024.

Ранее также сообщалось, что Шахтер назвал ценник на своего бразильца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом
Усик определился со следующим соперником Усик определился со следующим соперником
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:48
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу
Лига Чемпионов21:25
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом
Бокс20:59
Усик определился со следующим соперником
Европа20:28
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
Лига конференций19:52
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций
Лига конференций19:25
Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером
Бокс18:58
Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя
Европа18:56
Погба близок к возвращению на поле спустя два года
Бокс18:35
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой
Европа18:30
Мареска прокомментировал частые красные карточки своих игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK