Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером
Эдвард Йорданеску якобы подал в отставку.
Главный тренер Легии Эдвард Йорданеску намерен уйти в отставку, сообщаю польские СМИ.
Команда проиграла три матча подряд, и тогда специалист заявил, что намерен уйти.
Якобы Йорданеску уже провел переговоры с клубом, но его отставку отказались принять. Более того, в Легии заявили, что это все это просто слухи.
Отметим, что следующим соперником Легии станет Шахтер, с которым они встретятся 23 октября в рамках Лиги конференций.
До Легии Йорданеску работал со сборной Румынии, именно под его руководством команда разбила сборную Украины на Евро-2024.
Ранее также сообщалось, что Шахтер назвал ценник на своего бразильца.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!