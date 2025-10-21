Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером

Главный тренер Легии Эдвард Йорданеску намерен уйти в отставку, сообщаю польские СМИ.

Команда проиграла три матча подряд, и тогда специалист заявил, что намерен уйти.

Якобы Йорданеску уже провел переговоры с клубом, но его отставку отказались принять. Более того, в Легии заявили, что это все это просто слухи.

Отметим, что следующим соперником Легии станет Шахтер, с которым они встретятся 23 октября в рамках Лиги конференций.

До Легии Йорданеску работал со сборной Румынии, именно под его руководством команда разбила сборную Украины на Евро-2024.

Ранее также сообщалось, что Шахтер назвал ценник на своего бразильца.

