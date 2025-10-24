Гибралтарский клуб установил историческое достижение

Линкольн Ред Импс завоевал первую победу для своей страны.

Линкольн Ред Импс установил историческое достижение вечером 23 октября.

Напомним, что гибралтарский клуб неожиданно обыграл польский Лех в рамках матча Лиги конференций.

Это была историческая победа. Впервые в истории клуб из Гибралтара одержал победу в матче основного этапа еврокубка.

Сейчас Линкольн занимает 21-ю строчку после двух туров, имея в своем активе три очка. Следующий матч клуб проведет против хорватской Риеки.

