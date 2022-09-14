Днепр-1 огласил заявку на матч с Аполлоном

Украинская команда отправилась на Кипр на поединок Лиги конференций.

В четверг, 15 сентября, Днепр-1 сыграет на выезде против кипрского Аполлона в рамках второго тура группового раунда Лиги конференций.

Накануне украинская команда в составе 21-го футболиста отправилась на Кипр, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

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Вместе с остальными не смог полететь Артем Громов, который получил повреждение. Также продолжают пребывать в лазарете Доминго Бланко и Валерий Лучкевич.

Состав Днепра-1:

Вратари: Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин

Защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Янис Амаш, Никита Кононов

Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Эдуард Сарапий, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Фарес Балули, Игорь Когут, Александр Пихаленок, Сергей Горбунов

Нападающий: Артем Довбик

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги конференций между Аполлоном и Днепром-1 начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги конференций Аполлон - Днепр-1.