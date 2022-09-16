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Тренер Днепра-1: Полностью переиграли соперника и заслуженно выиграли матч

Наставник днепровской команды оценил победу над Аполлоном в группе Лиги конференций.
Сегодня, 08:09
Валерий Городов / СК Днепр-1
Валерий Городов / СК Днепр-1
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Тренер Днепра-1 Валерий Городов подытожил выездную победу со счетом 3:1 над кипрским Аполлоном в матче второго тура групповой стадии Лиги конференций.

"Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали действия каждого футболиста Аполлона. Мы очень рады этой победе. Думаю, что мы полностью переиграли соперника и заслуженно выиграли этот матч.

На самом деле очень тяжело. Мы полгода без семьи и Родины, но все наши футболисты собрались и принесли настоящий праздник для всех наших украинских болельщиков.

Если бы перед игрой сказали, что выиграем 3:1, поверил бы? Да, поверил бы. На мой взгляд, наша команда очень хорошо сыграла.

Наша команда только строится и нам нужно время. И еще хочу поблагодарить наших болельщиков. Для нас их поддержка очень важна", - цитирует Городова официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги конференций Аполлон - Днепр-1 (1:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Аполлон лига конференций Валерий Городов
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Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

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