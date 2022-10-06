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Тренер Вадуца: Могли забить Днепру-1 еще три мяча

Наставник лихтенштейнской команды проанализировал поединок Лиги конференций.
Вчера, 23:47
Алессандро Манджарратти / СК Днепр-1
Алессандро Манджарратти / СК Днепр-1
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Тренер Вадуца Алессандро Манджарратти подвел итоги матча третьего тура группового раунда Лиги конференций с Днепром-1, который завершился вничью 2:2.

"Мы начали очень плохо, первые десять минут были для нас очень ужасными. Мы не могли играть в свой футбол, а Днепр-1 постоянно атаковал и не давал нам простора. В результате мы уже на пятой минуте пропустили гол, что создало нам проблемы.

Но потом мы собрались, начали прессинговать и создавать моменты. После того, как мы сравняли счет, мы почувствовали уверенность в своих силах. Это дало нам силы и команда почувствовала, что может играть, как всегда. Второй тайм мы начали очень хорошо, сразу забили, а могли забить еще несколько мячей. И в таких моментах наши игроки обычно решают ситуацию в свою пользу, но на этот раз не вышло. В целом считаю, что игра была очень содержательной, и все было очень хорошо.

Мы должны быть сконцентрированы на собственной игре и на том, что мы можем сделать в будущем. Нам удалось успокоиться. Мы могли забить еще три мяча, но нужно помнить, что мы играем во втором дивизионе Швейцарии, а Днепр-1 считается одной из сильнейших команд Украины. Мы сделаем из всего выводы и будем играть еще лучше", - приводит слова Манджаратти официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги конференций Днепр-1 - Вадуц (2:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Вадуц лига конференций
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