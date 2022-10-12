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След Девича, почему играют в Швейцарии и история встреч с украинцами: представляем соперника Днепра-1 в Лиге конференций

ISPORT.ua рассказывает интересные факты о клубе из Лихтенштейна.
Сегодня, 17:00
Вадуц
Вадуц
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сыграет с Вадуцем (Лихтенштейн).

В преддверии команды провели свой первый матч на этой стадии турнира, где не смогли обнаружить победителя – 2:2. Представитель Лихтенштейна удивил многих, ведь почти никто не ожидал, что Днепр-1 потеряет баллы.

ISPORT.ua представляет Вадуц, впервые в истории играющего на групповом этапе Лиги конференций.

Играет в Швейцарии

Всего в состав УЕФА входит 55 национальных ассоциаций, а только Лихтенштейн не имеет собственного чемпионата. Поэтому Вадуц еще с 1933 года выступает в чемпионате Швейцарии – соседней стране. Играет на правах "гостевых участников".

На счету представителя Лихтенштейна несколько выступлений в Высшем дивизионе Швейцарии, однако в большинстве своем он играет в Челлендж-лиге – Второй дивизион. Им удавалось трижды победить в нем, что является уникальным достижением. Команда не может закрепиться в Суперлиге Швейцарии из-за финансовых проблем, поэтому развивает футболистов по договоренности с Ассоциацией Лихтенштейна.

Однако, несмотря на то, что у Лихтенштейна нет чемпионата, у них есть Кубок. Вадуц – рекордсмен, ведь на его счету 48 побед, что является абсолютным рекордом в мире. Именно этот триумф дает право играть команде в квалификации Лиги конференций (ранее в Лиге Европы). Вадуц никак не может сыграть в Лиге чемпионов даже если выиграет чемпионат Швейцарии (статус не позволяет), а потому для этого нужно выиграть Лигу Европы.

История встреч с командами из Украины

В собственной истории Вадуц дважды играл с представителями Украины. Впервые представитель Лихтенштейна играл с украинской командой в сезоне 1992/93 против Черноморца в рамках предварительного раунда Кубка обладателей Кубков. Одесская команда не оставила шансов дебютанту в обеих играх – 5:0 и 7:1.

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Второй раз Вадуц играл с украинской командой в сезоне-2003/04, когда играл с Днепром в рамках квалификации Лиги Европы. Поединки получились напряженными и закончились со счетами – 1:0 и 1:0. Героем противостояния стал Александр Рыкун, являющийся автором обеих голов.

Отражение Девича

В составе Вадуца играл футболист с украинским паспортом – Марко Девич. Нападающий, построивший величественную карьеру в Украине, доигрывал в разных странах, в том числе в Лихтенштейне.

В 2017 году Марко перебрался в Вадуц на правах свободного агента. Клуб точно знал кого подписывал, а Девич выполнил свое дело непревзойденно. Провел в составе команды 33 игры, он забил 16 голов и выполнил одну голевую передачу. Вместе с командой он выиграл Кубок Лихтенштейна.

Стадион

Вадуц хоть и играет в чемпионате Швейцарии, однако проводит свои домашние поединки в Лихтенштейне. Команда играет в одноименном городе на стадионе Райнпарк. Арена находится в нескольких сотнях метров от границы Швейцарии.

Стадион был построен в 1998 году, а в матче-открытии Вадуц играл с представителем Германии – Кайзерслаутерном. Гости не порадовали фанатов домашней команды, одержав разгромную победу со счетом – 8:0.

Всего арена вмещает почти шесть тысяч человек, а если со стоящими местами, то более семи тысяч. Строительство стадиона обошлось в 19 миллионов швейцарских франков (чуть больше 19 миллионов долларов).

Следует добавить, что сборная Лихтенштейна проводит свои матчи именно на этом стадионе.

Напомним, что матч Вадуц – Днепр-1 состоится в четверг, 13 октября. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Дмитрий Данец

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