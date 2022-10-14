iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Валидол, да еще какой": Кучер отреагировал на трудную победу Днепра-1 над Вадуцом

Тренер днепровской команды поделился эмоциями от успеха в матче Лиги конференций.
Сегодня, 08:29
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1
0 0 0

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер оценил победу над Вадуцом (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций, которую его команда вырвала в компенсированное время.

"Валидол, да еще какой! Тяжелая игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило до забитого гола. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и из-за этого было много моментов у наших ворот. Вадуц - агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла, у них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка, это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе.

Читай также: Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца

Конечно, еще разберем этот матч, поговорим с игроками. Была тяжелая игра, ребята устали. Мы много времени проводим в пути, не всегда успеваем как следует восстанавливаться, из-за чего накапливается усталость. А через два дня у нас снова игра, так что будем готовиться дальше.

Это футбол, есть результат, и это на данный момент - самое главное. Такие матчи забирают очень много нервных клеток, но победная развязка придает новые силы, эмоционально очень положительно влияет. Поэтому особенно радует, что смогли забить и победить.

Очень приятно было увидеть столько болельщиков, которые нас поддерживали. Мы их слышали и видели, что придавало силы. Хорошо, что удалось победить и отблагодарить их за такую ​​горячую поддержку. Большая им благодарность", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги конференций Вадуц - Днепр-1 (1:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер Днепр-1 Вадуц лига конференций
0 0 0

Статьи по теме

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца
Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Европа12:49
Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити
Украина12:22
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс12:10
Камбосос: Верю, что у нас с Хэйни будет трилогия
Бокс11:31
Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком
Украина11:18
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
Бокс10:55
Промоутер сообщил, с кем намерен подраться Фьюри в ближайшем поединке
10:30
Із Днем захисників і захисниць України!
НХЛ09:17
НХЛ: Торонто одержал победу над Вашингтоном, Колорадо уступил Калгари
Лига конференций08:29
"Валидол, да еще какой": Кучер отреагировал на трудную победу Днепра-1 над Вадуцом
Лига Европы07:56
"Цель достигнута дважды": Тренер Ренна оценил победу над Динамо в Лиге Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK