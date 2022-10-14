"Валидол, да еще какой": Кучер отреагировал на трудную победу Днепра-1 над Вадуцом

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер оценил победу над Вадуцом (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций, которую его команда вырвала в компенсированное время.

"Валидол, да еще какой! Тяжелая игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило до забитого гола. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и из-за этого было много моментов у наших ворот. Вадуц - агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла, у них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка, это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе.

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Конечно, еще разберем этот матч, поговорим с игроками. Была тяжелая игра, ребята устали. Мы много времени проводим в пути, не всегда успеваем как следует восстанавливаться, из-за чего накапливается усталость. А через два дня у нас снова игра, так что будем готовиться дальше.

Это футбол, есть результат, и это на данный момент - самое главное. Такие матчи забирают очень много нервных клеток, но победная развязка придает новые силы, эмоционально очень положительно влияет. Поэтому особенно радует, что смогли забить и победить.

Очень приятно было увидеть столько болельщиков, которые нас поддерживали. Мы их слышали и видели, что придавало силы. Хорошо, что удалось победить и отблагодарить их за такую ​​горячую поддержку. Большая им благодарность", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги конференций Вадуц - Днепр-1 (1:2).