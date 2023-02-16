Днепр-1 – АЕК Ларнака: анонс матча Лиги конференций

ISPORT.ua рассказывает важное о еврокубковом поединке, в котором сыграют подопечные Александра Кучера.

В четверг, 16 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига Конференций. В рамках стыкового раунда сыграют АЕК Ларнака (Кипр) и Днепр-1 (Украина).

В предстоящем противостоянии определится команда, которая сыграет в 1/8 финала турнира. Киприоты нацелены продолжить участие в Лиге конференций, а Днепр-1 развить свой успех в дебютном еврокубковом сезоне.

АЕК Ларнака – Днепр-1

Четверг, 16 февраля, 22:00

Стадион: AEK Arena

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Последние результаты команд

Национальный чемпионат Кипра в самом разгаре – АЕК Ларнака уверенно лидирует в таблице, опережая АПОЕЛ. В текущем году Ларнака провела восемь матчей, проиграв лишь в одном – в рамках Кубка страны. В чемпионате же за это время было две ничьи.

Последняя потеря очков в чемпионате как раз случилась на прошедших выходных, когда АЕК Ларнака сенсационно сыграла вничью с последнем место лиги – Хлорака (1:1).

Днепр-1 не проводил официальных игр в текущем году, ведь чемпионат Украины ушел на паузу, а поэтому были лишь товарищеские игры. За время сборов команда Кучера провела восемь игр – 5 побед, 2 ничьи и одно поражение.

Украинский коллектив побеждал Пахтакор, Пюник, Муру, Атырау и Ауду. Что касается единственного поражения, то обидчиками стали игроки Ракува.

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Прогноз

Прошедшее противостояние команд прошло как раз перед началом национального чемпионата в Украине. Тогда только пришел Александр Кучер, который только начал создавать и воплощать свои идеи. Тогда АЕК переиграл по всем статьям, кроме того, как в желании.

Сейчас ситуация совсем иначе, несмотря на зимнею паузу. Днепр-1 сумел удержать Довбика, Пихаленка, а на замену некоторым легионерам пришли другие. Конечно, через товарищеские игры тяжело набрать чемпионский ход, но идеи остались прежними.

В поединке стоит ожидать аккуратный подход со стороны днепрян, пускай и киприоты будут давить. В первой игре, вполне вероятно, АЕК сделает все, чтобы добыть победу, так что команда Кучера будет играть от обороны, рассчитывая на контратаки.

Так что вполне стоит ожидать, что команды обменяются голами. Будем верить, что Днепр-1 сможет добыть положительный результат, которым можно назвать ничью.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua