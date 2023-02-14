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АЕК Ларнака - Днепр-1: где смотреть матч 16.02.2023 Лиги Конференций

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23.
Сегодня, 10:38
АЕК Ларнака - Днепр-1 / СК Днепр-1
АЕК Ларнака - Днепр-1 / СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, спортивный клуб Днепр-1 продолжит свое выступление в рамках Лиги Конференций. 

На стадии 1/16 финал еврокубкового турнира подопечные Александра Кучера сыграют с представителем Кипра - АЕК Ларнака. Команды прошли разный путь к данной стадии, но имели сходства и различные моменты. 

Еврокубковый поединок пройдет в Кипре на именной арене - ΑΕΚ Arena. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч АЕК Ларнака - Днепр-1

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Конференций АЕК Ларнака - Днепр-1, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV.

Днепровский клуб в текущем сезоне дебютировал в еврокубках, но уже успел сыграть с АЕК Ларнакой в рамках квалификации Лиги Европы. Тогда киприоты были сильнее по всем статьям, добыв общую победу со счетом 5:1 (2:1 на выезде, 3:0 дома).

Где состоится матч АЕК Ларнака - Днепр-1

Поединок между АЕК Ларнака - Днепр-1 состоится в Кипре на домашней арене ΑΕΚ Arena. 

Стадион был построен в 2016 году, а на данный момент он вмещает около восьми тысяч зрителей.

Напомним, что в преддверии поединка кипрский клуб в своем чемпионате не сумел обыграть аутсайдера лиги - Хлораку (1:1), а Днепр-1 в рамках тренировочного сбора разгромил Ауду (Латвия) со счетом - 5:1.

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